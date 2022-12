Zeugensuche Bewaffneter überfällt Tankstelle in Chemnitz

Im Chemnitz ist Donnerstagabend eine Tankstelle in der Limbacher Straße ausgeraubt worden. Laut Polizei hatte ein maskierter Mann den Kassierer mit einer Waffe bedroht und in akzentfreiem Deutsch Geld gefordert. Der Kassierer übergab Bargeld. Danach floh der Täter zu Fuß vom Tatort in Richtung Innenstadt. Trotz sofortiger Fahndung konnte er nicht mehr gestellt werden.