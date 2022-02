Ukraine-Konflikt Ukrainerin aus Chemnitz: "Es ist wie in einem Film"

Am frühen Donnerstagmorgen hat das russische Militär begonnen, Ziele in der Ukraine anzugreifen. Veronika Smalko vom Verein AG Ukraine-Chemnitz-Europa e.V. und gebürtige Ukrainerin steht in ständigem Kontakt mit ihren Verwandten und Bekannten vor Ort. MDR SACHSEN hat mit ihr am Donnerstagvormittag gesprochen.