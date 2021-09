Auf dem Flugplatz Jahnsdorf im Erzgebirge ist am Mittwoch um kurz vor 11 Uhr ein motorbetriebener Ultraleichtflieger abgestürzt. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Ende der Landebahn. Dabei wurde der 66 Jahre alte Pilot schwer verletzt, so dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.