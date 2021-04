Die Stadt Oelsnitz muss ihren Eigenanteil für den Umbau des Bergbaumuseums aufstocken. Mehrkosten würden durch die Verteuerung von Handwerkerleistungen aber auch durch unvorhergesehene bauliche Arbeiten, etwa am Fundament hervorgerufen, so Bernd Birkigt, Bürgermeister der Stadt Oelsnitz.

"Wir werden jetzt reichlich eine halbe Million mehr Eigenanteil auch der Stadt tragen müssen, die sich aus unterschiedlichen Dingen begründen", sagte Birkigt. "Es geht um Leistungen, die teurer geworden sind, beziehungsweise die umfangreicher geworden sind, weil das Bauvorhaben kompliziert ist." In der längerfristigen Finanzplanung der Stadt habe man bereits einen gewissen Mehrbedarf eingeplant. "Aber natürlich belastet das den Haushalt einer Kommune in dieser Zeit besonders", so Birkigt.