In Dresden ist am Dienstag gegen 22:20 Uhr an der Kreuzung Königsbrücker Straße/Fabricestraße eine Autofahrerin mit ihrem Wagen gegen eine Straßenbahn der Linie 7 gestoßen. Verletzt wurde zwar niemand, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. Allerdings entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro.



Der Straßenbahnverkehr der Linien 7 und 8 war bis gegen Mitternacht unterbrochen, die Dresdner Verkehrsbetriebe setzten in dieser Zeit Busse ein.