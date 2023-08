Am Sonnabend sind bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 72 südwestlich von Chemnitz vier Menschen schwer verletzt worden, darunter auch ein Baby. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mittelt, ereignete sich der Unfall am frühen Sonnabendmorgen in Höhe des Parkplatzes Neukirchner Wald in Fahrtrichtung Chemnitz.