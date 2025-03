Bei einem Unfall auf der Autobahn 72, Höhe Chemnitz sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 19 Jahre alter Fahrer gegen drei Uhr nachts aus bisher ungeklärten Gründen mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Danach überschlug sich das Auto mehrmals und blieb auf dem Dach in Mitte der Fahrbahn liegen.

In der Folge fuhren zwei weitere Autos in die Unfallstelle. Ein 58-jähriger Mann und seine 54-jährige Beifahrerin sowie der 19-Jährige seien mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Der Fahrer und Beifahrer des dritten beteiligten Autos blieben laut Polizei unverletzt. Die A72 in Richtung Hof war laut Polizei knapp fünf Stunden gesperrt.