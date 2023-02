Die A72 bleibt zwischen Chemnitz-Rottluff und Stollberg-Nord wegen Bergungsarbeiten voraussichtlich für mehrere Stunden gesperrt. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz ist gegen 6 Uhr am Morgen ein mit Erde beladener Lastkraftwagen umgekippt und hat sich auf der Autobahn nahe Chemnitz quergestellt.

Laut Polizei wird die Autobahn in Richtung Hof noch einige Stunden gesperrt sein. "Bergungen von Lkw sind schwierig und zeitintensiv", sagt ein Sprecher. Derzeit arbeite man an Umleitungen. Schon jetzt staut sich der Verkehr am Kreuz Chemnitz.