Auf dem Verkehrslandeplatz Chemnitz-Jahnsdorf ist es am Dienstagabend ein Kleinflugzeug verunglückt. Nach Polizeiangaben missglückte die Landung des Ultraleichtflugzeugs nach einem Rundflug. Die Maschine kam nach dem Aufsetzen von der Bahn ab, durchbrach einen Zaun und rollte in ein Maisfeld. Der 69 Jahre alte Pilot blieb unverletzt. Am Flugzeug entstand Schaden von 60.000 Euro. Die genau Unglücksursache wird noch ermittelt.