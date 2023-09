In Chemnitz sind am Dienstag bei einem Unfall zwei Polizisten verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Streifenwagen der Beamten mit Blaulicht unterwegs und prallte auf der Zschopauer Straße mit einem einbiegenden Audi zusammen. Der Fahrer des Funkstreifenwagens und seine Kollegin wurden den Angaben zufolge bei dem Unfall verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi-Fahrer sei unverletzt geblieben.