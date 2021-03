Die A4 in Richtung Erfurt war mehrere Stunden gesperrt. Die Aufräumarbeiten am Unfallort auf Höhe der Anschlussstelle Chemnitz-Ost dauerten an, so die Polizei. Seit den Morgenstunden werde der Verkehr über den Standstreifen vorbeigeleitet. Es komme weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Stau.