Bei einem Unfall in Chemnitz an der Zentralhaltestelle ist ein Mann tödlich verunglückt. Die genauen Hintergründe müssen laut Polizei noch geklärt werden. Der Mann überquerte demnach am Dienstag hastig die Straße - offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Er wurde dabei von einem Müllfahrzeug der Stadtreinigung angefahren und erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Möglich sei, dass der 20-Jährige aus Gambia zuvor in einen Streit verwickelt war, hieß es von der Polizei.