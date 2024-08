An einer Kreuzung in Weißenborn in Mittelsachsen sind am Freitag zwei Fahrzeuge kollidiert. Dabei wurden laut Polizei sechs Menschen, darunter drei Kinder schwer verletzt. Fünf Verletzte mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Informationen der Polizei war eine 37 Jahre alte Frau zusammen mit ihren Kindern im Alter zwischen zwei und sechs Jahren in einem Kleintransporter in Richtung Lichtenberg unterwegs. An einer Kreuzung stieß ihr Transporter mit einem Auto zusammen.