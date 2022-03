Die TU Chemnitz erhält eine Millionenförderung vom Bund für die weitere Forschung an der Wasserstoff-Brennstoffzelle. Wie die Universität mitteilte, fließen 2,5 Millionen Euro in zwei Projekte der Professur Alternative Fahrzeugantriebe (ALF). Insgesamt fließen 10 Millionen Euro Förderung nach Chemnitz.

Die starke Einbindung der TU Chemnitz unterstreiche erneut die vorhandene Kompetenz und die Zukunftsausrichtung "Ready for Wasserstoff", sagte dazu Prof. Thomas von Unwerth, Leiter der Professur Alternative Fahrzeugantriebe. "Beide Projekte zielen darauf ab, Forschung an Wasserstofftechnologien für die Mobilität von morgen voranzutreiben", so von Unwerth.

Des Weiteren arbeiten die Wissenschaftler an der Forschungsfunktionsplattform "Open Source Stack". Darüber soll der Wasserstoffantrieb unter Realbedingungen im Mobilitätssektor getestet werden. Die Plattform biete eine hervorragende Möglichkeit für den effizienten Transfer von Ergebnissen der Forschung in die Industrie und damit direkt in die Anwendung, so Projektkoordinator René Schmiedel.