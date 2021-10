Ein Apotheker aus Chemnitz steht unter dem Verdacht Medikamenten für die Krebstherapie (Zytostatika) in mangelhafter Qualität hergestellt und an Ärzte ausgeliefert zu haben. Das teilte die Landesdirektion am Freitag mit. Gegen den Apotheker ermittelt die Staatsanwaltschaft Chemnitz. Die Zytostatika seien individuell für die Patienten hergestellt worden und hätten aufgrund ihrer Mängel nicht die erforderliche Wirksamkeit entfalten können.