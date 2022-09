Starke Regenfälle haben am Dienstagnachmittag in Teilen von Chemnitz und dem Umland für Überschwemmungen gesorgt. Augenzeugen berichteten von überfluteten Straßen etwa in Klaffenbach und Einsiedel. Betroffen waren auch Jahnsdorf, Burkhardtsdorf und Neukirchen sowie Adorf im benachbarten Erzgebirgskreis, wo die Feuerwehr Keller leerpumpen musste. In Burkhardtdorf wurden Schlamm und Geröll in das Becken des Freibades geschwemmt. Pumpen und Filter sind verstopft, die Saison ist nach Angaben der Badleitung beendet. Erst kürzlich war das Freibad im rund 15 Kilometer entfernten Gersdorf nach einem Unwetter von Schlamm und Geröll geflutet worden.