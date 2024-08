Über Sachsen sind am Mittwoch starke Sommergewitter gezogen. Besonders in Chemnitz führte der Starkregen zu überspülten Straßen und Unterführungen.

Laut Deutschem Wetterdienst gingen vereinzelt bis zu 60 Liter pro Quadratmeter an Regen nieder. Die Feuerwehr musste Gullideckel in der Stadt öffnen, um die Wassermassen abfließen zu lassen. Im Stadtteil Stelzendorf musste ein Baum nach einem Blitzeinschlag beräumt werden, so die Feuerwehr.