Ich liebe es, barfuß zu laufen. Da das im Alltag meist unpraktisch ist, bietet sich ein Ausflug zu einem Barfußpfad geradezu an. Nach Burgstädt sind es von meiner Wohnung nur knapp 30 Minuten. Gut, dass ich im Internet gelesen habe, dass der Barfußpfad in einem Park liegt und der auch eine Adresse hat. Sonst hätten mein Freund und ich ihn wahrscheinlich nicht gefunden.

Wir können kostenfrei an der Straße vor dem Park parken. So weit, so gut. Der erste Eindruck vom Wettinhain, so heißt der Park, ist durchaus positiv. Direkt nach dem Eingang gibt es kleine Teiche und eine etwas verwunschen aussehende Brücke. Doch nachdem wir diese überquert haben, offenbart sich das erste Problem: Wo müssen wir langgehen, um zum Barfußpfad zu gelangen? Ein Schild gibt es nämlich nicht.