Die Anfahrt aus Chemnitz geht flott - über die Autobahn 72. Es gibt einen Parkplatz gleich in der Nähe. Das imposante Gradierwerk ist von dort fast schon zum Greifen nahe - nur etwa 100 Meter Fußweg vorbei an Birken, Wildkräutern und Wildblumenbeeten, auf deren Blüten jede Menge Schmetterlinge tanzen. Es ist noch Vormittag, aber die Sonne knallt schon wieder ganz schön stark. Sobald ich im Gang des Gradierwerks stehe, ist es angenehm kühl. Permanent plätschert hier Wasser von oben nach unten und durchquert dabei dicht gepackte Bündel von Schwarzdornreisig. Das Wasser ist natürlich in Wirklichkeit eine Sole, also eine wässrige Lösung von Salzen. In der Nähe der Wände stehe ich wie in einem leichten Sprühnebel. Das erfrischt nicht nur, sondern soll auch bei Atemwegs- und Hautkrankheiten Linderung verschaffen.