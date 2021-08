Eigentlich sind wir ja mittendrin in den hochverdienten Sommerferien und es gibt jetzt für die leidgeplagten Schülerinnen und Schüler viel Wichtigeres zu tun als lernen. Aber was, wenn die grauen Zellen in den kommenden Wochen gar nicht mehr gefordert werden und der Einstieg ins neue Schuljahr umso schwerer fällt? Das muss nicht sein, denn mit der Mitmachausstellung "Phänomenia" in Stollberg werden die grauen Zellen gefordert - und zwar so, dass kein Kind auch nur ansatzweise den Verdacht hegen könnte, dass es den Erkenntnisgewinn auch mühsam aus einem Lehrbuch hätte ziehen können.

Interaktive Ausstellung

Unter "interaktiv" erleben Ausstellungsbesucher ja heutzutage vielerorts jede Menge LED-Bildschirme, die mehr oder weniger zuverlässig auf das Herumdrücken mit den Fingern reagieren und daraufhin verschiedene Informationen preisgeben. Das findet man in der Phänomenia auch, aber ganz selten. Hauptsächlich geht es um Gegenstände, die man richtig anfassen, bewegen und ausprobieren kann. Da lässt sich zum Beispiel die Kraftersparnis eines Flaschenzuges austesten oder man kann sich selbst in eine Seifenblase einhüllen oder in der Welt der Sinnestäuschungen erkennen, dass nichts so ist, wie es zu sein scheint.

Die Glocken nach Anleitung auf dem Zettel erklingen lassen und schon erklingen Lieder. Bildrechte: Nora Kilényi

Die Abwechslung macht's

Wen also die bunten Holzscheiben, die den Satz des Pythagoras verdeutlichen, doch zu sehr an Schule erinnern, dem bleiben neben der Mathematik noch sieben weitere Kategorien zum Erkunden übrig: Optik, Mechanik, Wasser/Luft, Magnetismus, Sinne, Schwingungen und der Weltraum. Wem das eine Quiz oder Experiment vielleicht zu simpel erscheint, weil es eher Kindergartenkinder anspricht, der wird gleich daneben durch wesentlich kniffligere Aufgaben beansprucht. Insgesamt 300 Exponate sind hier auf zwei Etagen verteilt. Wenn man die alle durchspielt, sind zwei bis drei Stunden wie im Flug vergangen.

Ein Kugelstoßpendel zum Ausprobieren physikalischer Kräfte Bildrechte: Nora Kilényi

Highlights

Publikumsrenner gibt es hier eine ganze Menge. Oft sind es aber die simplen Experimente, die Kindern als tolles Erlebnis haften bleiben, wie zum Beispiel das mit den Seifenblasen. Aufwendiger ist da eine tolle große Videowand, die durch Berührung mit der Hand steuerbar ist und viele Informationen über die Erde und das Weltall erklärt. Das 360-Grad-Planetarium mit Video-Ganzkuppelprojektionen wird vor allem bei Gruppenbuchungen gern vorgeführt.

Florian Rau erklärt das neueste Exponat: eine von ihm selbst erbaute sogenannte "AR-Sandbox". Bildrechte: Nora Kilényi

Die pandemiebedingte Schließzeit hat Florian Rau von der "Phänomenia" genutzt, um ein neues Highlight zu entwickeln. Eigentlich ist es "nur" ein Sandkasten, in dem man mit den Händen Sand hin und her schieben und türmen kann. Aber über die Projektion eines Beamers von oben gestaltet sich durch das Buddeln und Schieben eine Landschaft. Die Farben werden wie auf einer topografischen Landkarte dargestellt. Sie ändern sich in Echtzeit, je nachdem, wie die kleinen und großen Landschaftsgestalter Berge und Täler formen. Überdies kann man Wettergott Petrus spielen und es virtuell regnen lassen. Florian Rau meint, gerade an diesem Exponat werde das Motto "Spielerisches Lernen" sehr gut umgesetzt. So könnten die Kinder ganz aktuell nach den schrecklichen Überschwemmungsbildern aus der Eifel zum Beispiel aufarbeiten und verstehen, was das für Folgen habe, wenn zu viel Wasser in so einem engen Flusstal sei. "Ich bin ganz begeistert, wie gut das Modell angenommen und von den Kindern hier Kreativität ausgelebt wird", sagt Florian Rau.