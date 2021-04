Im Fall von zwei vor mehr als 25 Jahren getöteten Brüdern in Chemnitz ist es zu einer überraschenden Wende gekommen. Das Landgericht Chemnitz hatte vorigen Sommer einen 53-jährigen Vietnamesen wegen Totschlags an seinen Landsleuten zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Doch der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat das Urteil nun aufgehoben und den Angeklagten freigesprochen, wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss hervorgeht. Demnach folgte der 5. Strafsenat der Revision des Angeklagten. Auch die Staatsanwaltschaft hatte Revision gegen das Urteil eingelegt und wollte eine Verurteilung wegen Mordes erreichen. Das hat der Bundesgerichtshof aber verworfen. Während Mord nicht verjährt, beträgt die Verjährungsfrist in diesem Fall 20 Jahre.