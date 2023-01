Nach einem aufsehenerregenden Einbruchsversuch in ein Juweliergeschäft in der Chemnitzer Innenstadt ist einer der Beteiligten am Montag zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Wie eine Sprecherin des Amtsgerichtes Chemnitz MDR SACHSEN bestätigte, wurde der Angeklagte zu zwei Jahren und acht Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt.

Der Verurteilte befinde sich seit Juli 2022 in Untersuchungshaft. "Ihm wird vorgeworfen, sich ab April 2022 mit mindestens drei weiteren Personen zu Einbrüchen in Juweliergeschäfte in Deutschland verabredet zu haben. Hierzu soll von einem der Beteiligten ein Pkw Mercedes erworben worden sein, der mit falschen Kennzeichen benutzt wurde", so Birgit Feuring vom Amtsgericht Chemnitz.