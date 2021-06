Landgericht Prozess um Verabredung zum Mord - Zwei Männer in Chemnitz verurteilt

Ein Junge sollte auf ein altes Fabrikgelände gelockt, dort sexuell missbraucht und gewürgt werden - auch wenn er dabei sterben sollte. So malten es sich zwei Männer in einem Chat aus. Zum Glück wurde es nie Realität, wie auch ihre Anwälte am Mittwoch am Landgericht Chemnitz betonten. Am Landgericht Chemnitz fiel heute das Urteil.