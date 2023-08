Das Karzl-Eck in Auerbach im Erzgebirge ist ein beliebter Treffpunkt von Einheimischen und Besuchern. Doch in der Nacht zum Sonnabend wurde die seit 2020 bestehende Sitzecke aus Holz mit den Kerzenmotiven von Vandalen heimgesucht. Sitzbänke und Tische wurden umgeschmissen oder durchgebrochen. Gleiches ereilte verschiedene Karzl-Figuren. "Das ist einfach unfassbar. Ich kann nicht verstehen, wie man so ein Kleinod zerstören kann", sagte Bürgermeister Horst Kretzschmann (Initiative für Auerbach) auf Anfrage von MDR SACHSEN.