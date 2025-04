Ein 16-Jähriger ist in Chemnitz mit einem Auto vor der Polizei geflüchtet. Er entzog sich am Wochenende einer Verkehrskontrolle, missachtete mehrere rote Ampeln und fuhr auf falscher Spur, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Autos mussten demnach ausweichen. Die Polizei konnte den Raser schließlich am Hauptbahnhof stoppen. Der Jugendliche hatte keine gültige Fahrerlaubnis.