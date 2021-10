In Chemnitz wird es in diesem Jahr vier verkaufsoffene Sonntage geben, zwei davon im November. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Grundlage der begrenzten Sonntagsöffnung sei die Regelung im Sächsischen Ladenöffnungsgesetz, die eine Öffnung von Verkaufsstellen zu besonderen Anlässen einräume, hieß es. Allerdings beziehen sich die Öffnungen immer nur auf einzelne Stadtteile, da ein räumlicher Bezug zur Anlassveranstaltung der Öffnung bestehen muss.

Bereits am 10. Oktober werden die Geschäfte des Stadtteils Röhrsdorf von 12 bis 18 Uhr geöffnet haben. Anlass ist: "25 Jahre Jubiläumströdelmarkt". Am 7. November dürfen in den Stadtteilen Hilbersdorf und Stelzendorf von 12 bis 18 Uhr Geschäfte öffnen. Anlass ist das Vereinsfest mit Maskottchenparade beziehungsweise die Veranstaltung "Rumopern im Neefepark". Der 28. November und der 12. Dezember sind verkaufsoffene Adventssonntage. An beiden Terminen dürfen dazu die Geschäfte in der Innenstadt parallel zum Weihnachtsmakrt öffnen.