Der Stadtrat Chemnitz hat am Mittwoch die Termine für zwei verkaufsoffene Sonntage beschlossen. Parallel zum Weihnachtsmarkt können Läden am 28. November sowie am 12. Dezember öffnen, wie die Chemnitzer Stadtverwaltung mitteilte. Dies gilt aber nur für Geschäfte im Stadtzentrum. Diese dürfen von 12 bis 18 Uhr öffnen.