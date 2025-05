Behinderungen und Stau drohen am heutigen Dienstag und am Mittwoch am Autobahnkreuz Chemnitz. Grund sind laut Autobahn GmbH Wartungsarbeiten. An beiden Tagen wird die A 72-Überfahrt aus Richtung Hof auf die A4 in Fahrtrichtung Erfurt zeitweise gesperrt. Zwischen 9 und 15 Uhr kommt es aus diesem Grund zu Einschränkungen.