Verkehrsbehinderung Schwerlasttransport sorgt kurzzeitig für Sperrung der A4 bei Chemnitz

In der Nacht zum Sonntag rollt ein Schwerlasttransport über die A4. Der Abschnitt zwischen Chemnitz-Glösa und Chemnitz-Ost in Richtung Erfurt muss voll gesperrt werden. Bereits am Freitagabend war der Schwerlasttransport mit einem 42 Meter langen Kessel in Chemnitz unterwegs. Es kam planmäßig zu Verkehrsbehinderungen.