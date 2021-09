Im Bahnverkehr sollen Batteriezüge verstärkt klimaschädliche Dieselmotoren ersetzen. Bei einer Premierenfahrt von Chemnitz nach Zschopau stellte das Unternehmen Alstom am Dienstag so einen Zug vor, der in einer Forschungskooperation mit der Technischen Universität Berlin entwickelt wurde. Der Personenzüge mit dieser Technik können auf Bahnstrecken ohne Oberleitung ihren Strom aus Akkus beziehen, die dann etwa bei Halten an Bahnhöfen per Stromabnehmer aufgeladen werden. Eine Ladung soll für etwa 100 Kilometer reichen.