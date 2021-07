Trotz eines Urteils des Verwaltungsgerichts Leipzig wurde in Chemnitz gegen die Vorgaben zur Videoüberwachung bei Versammlungen verstoßen. Wie aus einer Kleinen Anfrage der Grünen im Sächsischen Landtag hervorgeht, wurde zwischen Oktober 2020 und Ende April 2021 bei keiner Versammlung die stationäre Videoüberwachung abgeschaltet. Spätestens seit dem Urteil im Juli 2020 ist das aber Pflicht.

"Wir haben den Umgang mit der Videoüberwachung in Chemnitz schon seit Jahren kritisch begleitet", sagte Valentin Lippmann, innenpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen, auf Anfrage von MDR SACHSEN. "Die Antwort auf meine Anfrage zeigt jetzt sehr klar: Es wurde sich konsequent geweigert, die Rechtslage umzusetzen." Viel zu lange liefen bei Versammlungen in Chemnitz die Videokameras weiter.

"Wir mussten uns hinsichtlich des Umgangs mit der Anlage, der technischen Umsetzung der Abschaltung und auch aller weiteren Fragestellungen mit der CVAG, der Stadt Chemnitz und Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH (C3) abstimmen und ein umsetzbare Lösung finden", so die Polizei Chemnitz auf Anfrage von MDR SACHSEN. Danach sei eine Schulung der Beamten erforderlich gewesen, um eine Abschaltung rund um die Uhr sicherzustellen. Seit Ende April werde die Abschaltung konsequent umgesetzt und das sei auch zukünftig so geplant.

Lippmann kann diese Schwierigkeiten nicht verstehen. "Es ist unerklärlich, wie man in einem hochsensiblen Grundrechtsbereich so tut, als wäre es Hexenwerk oder Raketenphysik die Kameras abzuschalten", sagt er. Auch dass die Kamera nicht allein von der Polizei betrieben werden, sieht er kritisch. "Es ist eine Mischzuständigkeit, die sich eigentlich verbietet", so Lippmann.