Die kenianische Familie leidet immer noch an den Folgen der Nacht im Januar. Jackline Nadler und Mark Kitau mussten sich jeweils einer Operation unterziehen und sind immer noch in physiotherapeutischer Behandlung. Sie sind mit einem Cateringservice selbstständig und konnten seit Februar ihre Arbeit nicht mehr ausüben. "Wir haben unser Gespartes aufgebraucht", erzählt Nadler. "Die finanzielle Situation ist sehr schwierig."

Dazu kommt die Angst, die die Familie nicht loslässt. "Wir fühlen uns nicht sicher", sagt Nadler. Ihre 18 Jahre alte Tochter hat sogar Angst, sich in der Wohnung der Familie aufzuhalten. Sie und ihre Eltern stehen auf einer Warteliste für eine Psychotherapie. Sie hoffen auf einen baldigen Abschluss des Verfahrens. "Wir wollen Gerechtigkeit und dass so etwas nie wieder in Chemnitz passiert", so Nadler.