Jackline Nadler ist nicht überrascht von der Entscheidung der Staatsanwaltschaft. "Ich habe es so erwartet", sagt sie. Polizisten hätten ihr schon bei dem Vorfall selbst zu verstehen gegeben, dass sie gegen die Polizei nicht ankommen würde. "Natürlich sagen beide Parteien etwas anderes", sagt ihr Mann Mark Kitau. Deswegen müsste nach seiner Auffassung ein Gericht entscheiden. "Wir sind verletzt worden und haben uns das nicht ausgedacht", sagt Nadler.

Aufgeben will die Familie nicht. Ihre Anwälte haben Einspruch gegen die Einstellung des Verfahrens eingelegt. "Die Beschwerdebegründung ist eingegangen und die Akten werden nun zur Prüfung an die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden übergeben", erklärt die Staatsanwaltschaft Chemnitz.