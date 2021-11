Kriminalität Kriegswaffen und Nazi-Devotionalien in Stollberg entdeckt

In Stollberg bei Chemnitz hat eine Hausdurchsuchung der Polizei gleich mehrere illegale Gegenstände zu Tage gefördert. In der Wohnung eines 61 Jahre alten Mannes fanden die Beamten nicht nur mehrere Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch ein eingelassenes Hakenkreuz, SS-Runen und ein Schwibbogen mit einem Hakenkreuz befanden sich in der Wohnung.