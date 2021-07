Der Posten des Sozial-Bürgermeisters in Chemnitz bleibt weiter unbesetzt. Die Kandidatenwahl auf der Stadtratssitzung am Mittwoch scheiterte am Veto des Oberbürgermeisters. Nach zwei Wahlgängen hatten weder die Chemnitzer Bewerberin der Linken, Susanne Schaper, noch ihr Gegenkandidat Axel Bruder (parteilos) aus Niedersachsen eine Mehrheit bekommen. Danach entschied das Los, welches zugunsten von Axel Bruder ausfiel. Oberbürgermeister Sven Schulze verweigerte aber seine Zustimmung.