Vier Tage, bevor Johannes Riedhausen zu Fuß von Chemnitz nach Griechenland aufbrechen will, treffe ich ihn zum Gespräch in einem Chemnitzer Park. Denn wenn er die außergewöhnliche Tour von rund 2.500 Kilometern unter die Füße nehmen will, dann gibt es schon Fragen an den 32 Jahre alten Psychologiestudenten.

Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich