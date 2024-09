Bildrechte: C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Handwerksschau Aus für "Die Weihnachtsmacher" in der Chemnitzer Stadthalle

29. September 2024, 10:00 Uhr

Über Jahrzehnte gehörten die "Weihnachtsmacher" in der Stadthalle Chemnitz zur vorweihnachtlichen Tradition. Mehr als 40 Jahre brachten Kunsthandwerker aus dem Erzgebirge und ganz Sachsen ihre Werkstatt in die Halle und präsentierten in den Foyers traditionelles und modernes Kunsthandwerk. Doch damit ist jetzt Schluss.