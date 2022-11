Die Weihnachtsmacher sind da! Schon am Sonnabendmorgen haben sich Schlangen vor der Chemnitzer Stadthalle gebildet, um in die traditionelle Weihnachtsausstellung zu gelangen. "Die Weihnachtsmacher" gibt es bereits seit mehr als 40 Jahren, allerdings unter dem Titel "Advent im Erzgebirge - Tage der erzgebirgischen Folklore".

Früh übt sich... Wenn Mama dabei ist, kann ich auch mal mit dem Schnitzmesser probieren, was aus einem Stückchen Holz so alles entstehen kann. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

So kann die Vorweihnachtszeit auch aussehen: Pinsel statt PlayStation. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Alle möglichen Bastelideen können die Kinder in der Wichtelwerkstatt ausprobieren. An den einzelnen Stationen können sie Papier für den Wunschzettel oder für Weihnachtsgrüße schöpfen, Kerzen ziehen, Holz bemalen, Figuren filzen oder mit anderen Naturmaterialien basteln.

Eine Oma, die mit ihren Enkelkindern da ist, freut sich. "Endlich können die Kinder so etwas wieder erleben." Nach dem Basteln hätten die Enkel alle Weihnachtsgeschenke für die Familie zusammen. "Alles selbst gemacht", fügt sie stolz hinzu.

"Man muss schon ein bisschen verrückt sein", sagt sie. Aber das sei sie. "Es ist viel Arbeit, aber ich bin geradezu süchtig danach, die Blüten zu sammeln, zu pressen und zu den Bildern zusammenzusetzen." Sie sei schon viele Jahre Ausstellerin in Chemnitz. "Es ist ein gutes Gefühl, wenn es den Besuchern gefällt, was ich mache."

Angela Straßberger ist mit ihren Blütenbildern schon seit vielen Jahren Ausstellerin in der Chemnitzer Stadthalle. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Besuchen kann man die Weihnachtsmacher noch am Sonntag in der Zeit von 10 bis 18:30 Uhr in der Stadthalle Chemnitz.