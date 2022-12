Unklare Zukunft führt zu raren Geschenken

"Die ganze Atmosphäre ist anders. Die Leute schauen genau hin und überlegen, ob sie etwas kaufen. Es weiß ja keiner, was noch alles auf sie zukommt", sagt Sigrid Freitag und schließt auch ihr eigenes Kaufverhalten mit ein. Das schlägt sich auch in diesem Jahr in den Geschenken nieder. Sylvana und Monique Reinhardt besuchen mit Sigrid Freitag sowohl den Weihnachtsmarkt in Chemnitz als auch einige Geschäfte. Bildrechte: Sarah Hofmann

Sie ist zusammen mit ihrer Freundin und deren Tochter um die Mittagszeit in den Gängen der Galerie Roter Turm, dem innerstädtischen Einkaufszentrum von Chemnitz, unterwegs. Sie alle bummeln gerade durch den weihnachtlich geschmückten Mittelgang. Angereist sind sie aus Gröditz bei Riesa.

"Es bekommen nur die Enkel Geschenke, als Rentnerin kann man sich das alles heute gar nicht mehr leisten", sagt Sigrid Freitag. Ihre Freundin Sylvana Reinhardt pflichtet ihr bei. "Man weiß ja nicht, was noch alles kommt. Auch bei uns fallen die Geschenke in diesem Jahr kleiner aus", sagt sie. Wie sie erklärt, sei ihr Kaufverhalten bewusster geworden und gerade bei den Geschenken wird in ihrer Familie mehr nachgefragt, wer eigentlich was unbedingt braucht.

Die Vorweihnachtsfreude wollen sich die drei Frauen jedoch von Inflation und weitweiten Krisen nicht verderben lassen. Gerade der Besuch auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt ist ihnen eine liebgewonnene Tradition, für die sie auch den eineinhalbstündigen Anreiseweg auf sich nehmen. "Es ist einfach schön hier, besser als in Dresden. Dort steht eine Bude an der anderen, hier in Chemnitz ist viel mehr Platz", sagt die Gröditzerin. Diana Winkler und Mica Kempe empfehlen nicht nur Bücher, sondern führen oft auch intensive Gespräche mit ihren Kunden. Bildrechte: Sarah Hofmann

Buchhandlung als Ort des Innehaltens

Auch in der Buchhandlung Monokel an der Webergasse bekommen die Buchhändlerinnen die Nachdenklichkeit der Kundinnen und Kunden mit. "Viele Menschen kommen und suchen das Gespräch. Sie teilen sich uns im Laden mit, erzählen jedoch nicht nur von ihren Sorgen und Nöten, sondern auch Schönes", erklärt Buchhändlerin Mica Kempe. Das führe oft zu sehr intensiven Unterhaltungen.

Im Kaufverhalten der Gäste habe sich in den vergangenen Jahren aber wenig geändert. "Ich sage immer, es reicht, wenn man sich vier oder fünf wirklich schöne Bücher pro Jahr kauft - Bücher sind ja kein Sammelalbum", sagt Inhaberin Diana Winkler. Gleichzeitig erinnert sie sich immer wieder gern an Kundinnen und Kunden, die in den Laden stürmen und ein schönes Buch als schnelle Medizin für sich oder auch als persönliches Geschenk für andere suchen. Ramona Winderling und Susann Viehweg sorgen für warme Ohren und beraten auch bei Schals und Handschuhen. Bildrechte: Sarah Hofmann

Wetter spielt Hutverkäuferinnen in die Hände

Die Kälte klirrt, der Schnee rieselt und auch der Glühwein wärmt die Ohren nur kurz. Nur wenige Augenblicke und eine Frau eilt an den Hutstand an der Jakobikirche: "Ich brauche eine Mütze - so viel weiß ich schon mal", sagt sie und schaut erwartungsvoll auf Ramona Winderling. Die ist solche Gespräche gewöhnt und beginnt sofort mit der Beratung, legt ihrer Kundin einige flauschig-fesche Wintermützen vor, manche im Set mit Schal.

Ihre Kollegin Susann Viehweg staffiert an der anderen Seite der Hutbudentheke eine ganze Familie mit warmen Handschuhen aus. "Mützen braucht eigentlich jeder und das Wetter spielt uns da sehr in die Hände", sagt Ramona Winderling, die schon seit Jahren den Stand mitbetreut. Ihre Kollegin vermutet auch die Corona-Pause als Grund, warum das Geschäft gerade gut läuft. "Viele sagen uns, sie hatten ja in den letzten beiden Jahren nichts und nun gönnen sie sich mal wieder was", sagt Susann Viehweg.

Teuerungen machen Familien zu schaffen

Zurück im Einkaufszentrum Roter Stern: Während Mandy und Mario Theile aus Grünhain-Beierfeld im Erzgebirge mit ihrem Hund Inge gemächlich durch die Läden schlendern, sind ihre Kinder längst in schnellerem Schritt im Einkaufszentrum unterwegs. "Sie bringen meine EC-Karte zum glühen", sagt Mario Theile. Übertreiben dürfen sie es in diesem Jahr aber nicht. "Ich kaufe keine Jacke für über hundert Euro, wir müssen mehr rechnen", sagt er. "Wir greifen auch zunehmend eher zu No-Name-Marken für die Kinder", ergänzt seine Frau.

