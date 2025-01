Wertvolle Leihgabe Chemnitz: 500 Jahre altes Wimmelbild für kurze Zeit im Museum

06. Januar 2025, 18:31 Uhr

Ein Wimmelbild aus dem 15. Jahrhundert ist acht Wochen lang in der Sonderausstellung zum Bergbau im Archäologiemuseum Chemnitz zu sehen – und das zum ersten Mal in Deutschland. In der restlichen Zeit ersetzt eine Kopie die empfindliche Buchmalerei.