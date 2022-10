Das 4. Chemnitzer Winterfest und die Saisoneröffnung der Eisschnelllaufbahn haben in diesem Jahr mitten im Sommer stattgefunden. Das Thermometer zeigte am Sonntag 24 Grad Celsius. Tausende Chemnitzer Eislauffans hielt das nicht davon ab, trotzdem zum Eissportkomplex am Küchwald zu kommen. Schlittschuhe und T-Shirt hieß der angesagte Dresscode.