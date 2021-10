Eine Industriebrache im Chemnitzer Stadtteil Wittgensdorf ist in der Nacht in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, geriet die mehrstöckige, ehemalige "Spinnmühle" aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Die Flammen breiteten sich auf das komplette Gebäude aus, das unter Denkmalschutz steht. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt. Zur Höhe des Sachschadens wurden noch keine Angaben gemacht.