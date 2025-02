Die Altschulden-Regelung steht schon seit den 90er-Jahren unter enormer Kritik – unter anderem warnte das Deutsche Institut für Wirtschaft (DIW) in Berlin, so zu verfahren. Trotz kritischer Töne entschied man sich nicht für einen Schuldenschnitt. So hätten die kommunalen Wohnanbieter ohne Last in ein vereinigtes Deutschland starten können.



Die Kritik ebbte im Laufe der 1990er-Jahre nicht ab. Das zeigt auch eine große Anfrage von Bündnis90/Die Grünen im Jahr 1996 an die Bundesregierung. 2019 beschäftigte sich die Facharbeitsgruppe Altschulden der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" mit dem Thema. Noch heute kämpfen die kommunalen Wohnanbieter mit den Folgen und fordern eine Altschulden-Entschädigung.