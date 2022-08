In Sachsen sind in den vergangenen 20 Jahren rund 126.300 Wohnungen mit Unterstützung aus der Städtebauförderung abgerissen worden. Darüber informierte das sächsische Ministerium für Regionalentwicklung am Donnerstag in Stollberg im Erzgebirgskreis. Insgesamt hätten Bund und Land, um Wohnungen abzureißen und das Umfeld zu gestalten, seit 2002 mehr als 400 Millionen Euro für Städtebauförderung gezahlt.