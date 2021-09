Nach der Explosion eines Wohnhauses in Bayern und einem tödlichen Autounfall prüfen sächsische und bayerische Ermittler einen möglichen Zusammenhang zu einem Wohnhausbrand in Lugau.



Die Explosion in dem Wohnhaus war am Donnerstagmittag in Rohrbach an der Ilm (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) nach Erkenntnissen der Ermittler wahrscheinlich durch Gas verursacht worden. Darauf deute die große Wucht der Detonation hin. Bei dem Unfall im 30 Kilometer entfernten Schrobenhausen fuhr der Fahrer des Autos gegen einen entgegenkommenden Lastwagen. Der Wagen fing Feuer, die Person am Steuer verbrannte laut Polizei bis zur Unkenntlichkeit. In dem Auto befand sich eine Gasflasche.