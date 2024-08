Auf dem Sonnenberg in Chemnitz ist am Montagmittag ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Wie die Polizei informierte, hatte ein Zeuge gegen halb 12 den Notruf gewählt, weil es aus einem Haus in der Heinrich-Schütz-Straße sehr stark qualmte. Das Gebäude wurde daraufhin umgehend evakuiert. 13 Bewohner seien - meist über Drehleitern - außer Gefahr gebracht worden, so die Polizei. Bei allen bestand demnach der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Einsatzkräfte hätten sie noch vor Ort behandeln können.