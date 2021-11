In Chemnitz hat die Wohnungslosenhilfe der Stadtmission eine Bilanz zur Lage für Obdachlose in der Stadt gezogen und bilanziert, dass die Coronapandemie die ohnehin schwierige Situation Betroffener noch verschärft hat. Genaue Zahlen kennt der Leiter der Wohnungslosenhilfe, Alfred Mucha, nicht. Denn sie werden statistisch nicht erfasst, sagte er am Dienstag. Aber: Im Tagestreff "Haltestelle" haben im vergangenen Jahr 148 Menschen eine feste Postadresse eingerichtet. "Das heißt, dass es in Chemnitz und Umland mindestens 148 Menschen ohne festen Wohnsitz gibt. Sie leben bei Freunden oder kommen irgendwo anders unter."