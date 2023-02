Schon jetzt ist die Diakonie in Sachsen mit Hilfsangeboten in der Fläche breit aufgestellt, um wirksamer helfen zu können. Sie fordert jedoch mehr Engagement von Bund, Land und Kommunen.

Bildrechte: Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens e.V.

"Gerade jetzt, mitten in der Inflations- und Energiekrise, spitzt sich das Thema noch einmal deutlich zu", so Bauer. Bezahlbarer Wohnraum sei eine der wichtigsten sozialen Fragen dieser Zeit. Im vergangenen Jahr habe es allein in Sachsen fast 2.700 Zwangsräumungen gegeben und mehr als 4.600 in Mitteldeutschland. Nach Angaben der Diakonie haben immer mehr Menschen keinen eigenen Mietvertrag und kein eigenes Zuhause. Zudem seien im Winter vergangenen Jahres mehr als 1.000 Menschen in Sachsen in Notunterkünften untergebracht worden. Wer ganz draußen war, sei erst gar nicht erfasst worden.