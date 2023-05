Es gibt Vorurteile, die sich länger halten als Konserven. Also war ich auch nicht überrascht, als ich beim "Roboday" in Chemnitz am Sonnabend hauptsächlich Jungs und männliche Jugendliche um die begehrten Wertungen kämpfen sehe. Sie haben selbst gebaute, automatisiert fahrende Roboter dabei, die auf verschiedenen Parcours Hindernisse umfahren und Gegenstände transportieren müssen. Basteln und tüfteln hauptsächlich...

Doch ein Team vom Martin-Rinckart-Gymnasium aus Eilenburg ist dabei, in dem ausschließlich Mädchen die kleinen Robotermodelle an den Start bringen. Das macht mich natürlich neugierig, schon wegen der besagten Vorurteile. Da die Mädchen durch den eng gestrickten Zeitplan der Wettkämpfe erst einmal nicht auf meine Fragen antworten können, spreche ich zunächst mit ihrem Coach. Hochkonzentriert bereiten sich Luise Dittmann und Selina Griesche auf den Wettkampf vor. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Physiklehrer coacht Mädchenteam aus Eilenburg

Physiklehrer Karsten Beucha, der Coach der Mädchen, lacht, als ich ihn auf seine "Damen-Mannschaft" anspreche. "Das ist schon ungewöhnlich. Auch für uns. Denn bei Wettbewerben treffen unsere Mädchen oft ausschließlich auf Jungs." Dabei gebe es ja zum Beispiel die "Roberta-Initiative", die seit Jahren insbesondere Mädchen für die Robotertechnik begeistern solle. "Wir haben seit sechs Jahren ein Ganztagsangebot an unserem Gymnasium eingerichtet, das auch 'Roberta' heißt." Dort würden die Mädchen einmal pro Woche an den Robotern tüfteln. "Vor solchen Wettbewerben treffen wir uns öfter", sagt Beucha. Das Mädchen-Team des Martin-Rinckart-Gymnasiums Eilenburg konnte am Sonnabend mit ihrem Coach Karsten Beuche zufrieden nach Hause fahren. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

An den Parcours haben die Teams ihre Roboter zwei Stunden lang getestet, die Programmierung angepasst und wieder und wieder geübt. Vor den eigentlichen Wettkämpfen gibt es erst einmal eine Mittagspause. Für mich ist das die einzige Möglichkeit, mit den Teilnehmerinnen aus Eilenburg ins Gespräch zu kommen.

Mittagspause: Spaghetti und geduldiges Antworten auf meine Fragen

Geduldig geben mir Luise Dittmann und Selina Griesche zwischen Spaghetti und Snacks in der Mittagspause Auskunft. Die beiden 14 Jahre alten Schülerinnen mussten bei den Vorbereitungen für den ersten von drei Wettbewerben an ihrem kleinen Fahrzeug noch ein wenig herumbasteln. "In der Ausschreibung, die wir erhalten haben, waren die Anforderungen nicht so definiert, daher mussten wir noch umprogrammieren." Unwillkürlich muss ich daran denken, dass ich bei Problemen mit Computern nicht viel mehr als "Strg+Alt+Entf" zu bieten habe. Luise Dittmann und Selina Griesche vom Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Ich vermeide also lieber ein Fachgespräch und frage sie, was sie an den Robotern so begeistert. "Man muss logisch denken, Probleme mit Geduld lösen und natürlich ehrgeizig sein", antworten sie. All das würde die Faszination ausmachen.

"Im Informatikunterricht ging das los, dann kam eine Arbeitsgemeinschaft, in der wir ein Mal pro Woche tüfteln." Zuerst sei das eine gemischte AG gewesen. "Die Jungs wussten aber immer alles besser", lachen sie. Daraufhin habe ihr Coach beschlossen, eine reine Mädchen-Truppe aufzubauen.

Ob ihre Zukunft auch den Robotern gehören soll, frage ich natürlich auch. Ganz genau wissen sie es noch nicht. "Ein Hobby wird es auf jeden Fall bleiben", sagen beide. Eine von ihnen will später ein naturwissenschaftliches Studium absolvieren, die andere will Lehrerin werden. Jetzt will ich nicht weiter stören, denn der erste der drei Wertungsläufe beginnt.

Unternehmen fördern Nachwuchs von übermorgen

Mitorganisatorin des Robodays ist die "Chemnitz Automated Driving Alliance" (CADA), ein Zusammenschluss von Technologiefirmen, die automatisiertes Fahren entwickeln. Ulrike Richter - selbst Personalchefin eines dieser Unternehmen - sieht in solchen Wettbewerben mehrere Vorteile. "Es ist schön, wenn Kinder und Jugendliche sich so für die Technik begeistern können." Ulrike Richter von der CADA freut sich, dass sich Kinder und Jugendliche für die Robotertechnik begeistern können. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Wettbewerbe gehörten natürlich dazu, um sich mit anderen zu messen und Erfolge nach monatelanger Tüftelei zu sehen. "Im Unterricht an den Schulen werden Kenntnisse vermittelt. Hier kann man aber Anwendungen testen, ganz realistisch."

Mit Blick auf die Wirtschaft sieht Richter hier auch ein großes Potenzial. "Auch unsere Automotive-Unternehmen brauchen qualifizierte Fachkräfte, vor allem Informatiker." Die kämen von Hochschulen wie der Technischen Universität Chemnitz. "Aber es ist wichtig, schon die Talente der Jüngsten zu fördern." Das seien schließlich die Fachkräfte von Übermorgen.

Ein Computer ist auch nur ein Mensch

Zurück zum Parcours. Luise und Selina werden aufgerufen, platzieren ihren Roboter am Start - doch er bewegt sich keinen Millimeter. Er hat in der Mittagspause alle programmierten Daten "vergessen". Während den Mädchen die Enttäuschung buchstäblich ins Gesicht geschrieben ist, muss ich wieder an "Strg+Alt+Entf" denken. Aber Bange machen gilt nicht - es gibt am Nachmittag noch zwei weitere Wertungsläufe, bei denen er nicht so vergesslich sein wird. Ein Computer ist auch nur "ein Mensch"... Beim ersten Wertungslauf hat er alle programmierten Daten vergessen. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Am Ende wird noch alles gut. Luise und Selina schaffen es noch auf den dritten Platz, ihre jüngeren Mitschülerinnen kommen im Junior-Bereich auf Rang zwei. Beim nächsten "Roboday" im kommenden Jahr wollen es die Mädchen aus Eilenburg mit ihren Robotern bis ganz oben aufs Treppchen schaffen.