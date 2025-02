Eine Frau ist in Chemnitz bewusstlos geschlagen und möglicherweise sexuell missbraucht worden. Wie die Polizeidirektion mitteilte, war die 22-Jährige im Eingangsbereich eines Schwimmbades von einem Unbekannten gegen die Hauswand gestoßen worden und hatte das Bewusstsein verloren. Wenig später fand ein Passant die äußerlich leicht verletzte Frau an der Rückseite des Gebäudes. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild